Con l’auto contro una pianta, muore un ragazzo tra la Valtesino e Castignano

CASTIGNANO – Ancora una tragedia lungo la vallata. Un ragazzo di origini macedoni di 25 anni è morto, nella serata di oggi, dopo un violento schianto lungo la strada che collega la Valtesino a Castignano. Il giovane era in auto con un suo amico che è invece uscito illeso.

La macchina, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, è finita fuori controllo schiantandosi contro un albero che si trovava ai bordi della strada. Per il giovane deceduto non c’è purtroppo stato nulla da fare mentre l’altro ragazzo non ha riportato gravi conseguenze dallo schianto. Sul posto ci sono i carabinieri e i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli Piceno.