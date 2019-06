Coltellate in strada a Centobuchi. Un ferito in gravi condizioni

MONTEPRANDONE – Un uomo di trentotto anni è rimasto ferito, sembrerebbe in maniera grave, nei pressi del campo sportivo di Centobuchi. All’origine dell’accaduto sembrerebbe ci sia stata una lite avvenuta con una persone che risiederebbe in zona.

Dalle parole si è passati ai fatti ed è spuntato il coltello. Il ferito sarebbe stato raggiunto da almeno un fendente che lo ha colpito all’altezza del torace ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza che lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale di San Benedetto. E’ stato subito portato in sala operatoria per un intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli che hanno ascoltato i testimoni cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.