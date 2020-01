Chiusa l’autostrada, traffico paralizzato sulla Statale 16. Caos a Porto d’Ascoli e al casello di Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Viabilità in tilt a San Benedetto e Porto d’Ascoli a causa della chiusura del tratto sud dell’autostrada deciso, nelle ultime ore, dalla società autostrade per verifiche tecniche. La chiusura, decisa come proroga di quella che c’è stata questa notte (che riguardava però solo il tratto compreso tra San Benedetto e Val Vibrata) sta provocando ripercussioni pesanti sul traffico cittadino.

Paralizzato, in particolar modo nell’area Sud della città, il traffico sulla Statale. In tilt la sopraelevata mentre si stanno creando code al casello di Grottammare per i veicoli costretti ad uscire allo svincolo e impossibilitati a proseguire verso l’Abruzzo.