SPINETOLI – E’ stato ferito seriamente , a Pagliare del Tronto, un bambino che era in sella alla sua bicicletta. A centrarlo è stata un’auto in transito. Il piccolo non sarebbe in pericolo di vita ma è comunque stato soccorso dall’eliambulanza per il trasporto ad Ancona.

Avrebbe infatti riportato numerose contusioni conseguenti all’urto. Il piccolo ha infatti sfondato il parabrezza in seguito all’urto. L’incidente è accaduto in via Primo Maggio.