Assalto nella notte alla farmacia D’Avella. Ladri in azione sulla Salaria

COLLI DEL TRONTO – I ladri tornano a colpire nelle farmacie. Poco dopo la mezzanotte di oggi una banda di criminali ha letteralmente assaltato la farmacia D’Avella di Colli del Tronto spaccando una delle vetrate. probabilmente con una mazza, e penetrando all’interno del negozio. Una volta dentro sono riusciti a portare via il registratore di cassa per poi fuggire via. All’arrivo dei carabinieri i malviventi si erano dileguati ma, stando ai rilievi effettuati dai militari, i ladri si sarebbero allontanati a bordo di un’auto rubata a Giulianova.