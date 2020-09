Assalto alla gioielleria del centro commerciale Porto Grande. Malviventi inseguiti dai carabinieri lasciano l’auto e li seminano a piedi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La gioielleria “Il Talismano”, che si trova all’itnerno del centro comemrciale “Porto Grande” di Porto d’Ascoli è stata colpita da una banda di ladri che sono riusciti ad introdursi nella struttura nel corso della nottata tra martedì e mercoledì. Dopo aver distrutto le vetrine contenenti preziosi in oro e orologi, i malviventi sono scappati con il bottino, ancora da quantificare. Ma scattato l’allarme, le forze dell’ordine si sono messe sulle loro tracce riuscendo a raggiungere l’auto sospetta. I ladri a quel punto avrebbero abbandonato il mezzo con la refurtiva per darsi poi alla fuga a piedi. Sul posto i carabinieri per le indagini. Dal mese di agosto diverse gioiellerie all’interno di centri commerciali di Marche e Abruzzo sono diventate bersaglio di furti notturni da parte di bande specializzate.