Arrestato l’uomo andato a sbattere a Massignano. Era ricercato e in fuga da Padova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era in fuga e si era portato dietro anche i figli di 8 e 5 anni l’uomo protagonista dello scontro frotnale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri lungo la Statale 16, tra Marina di Massignano e Cupra (CLICCA QUI).

L’uomo è risultato essere ricercato per dei reati commessi in Veneto e la situazione è venuta fuori in ospedale quando, tra l’altro, ha dato in escandescenze per rifiutare il ricovero e allontanarsi il prima possibile insieme ai bambini.

Sono stati minuti di caos. E’ dovuta intervenire sia la vigilanza privata della Fifa Security, prima, che la polizia poi. Alla fine è stato arrestato.