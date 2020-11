Abruzzo verso la zona rossa. Arriva l’ordinanza anticipata dal vicepresidente: “A volte bisogna fare ciò che non si vuole fare”

E’ stato il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente ad anticipare l’arrivo dell’ordinanza che, nelle prossime ore, dovrebbe firmare il governatore Marsilio. Un’ordinanza che trasformerà l’Abruzzo in zona rossa. e che prevede, tra l’altro, la chiusura delle scuole di ogni ordine e lo stop ai centri commerciali. Le nuove misure sono state indicate dal Cts regionale che si è riunito per valutare la situazione alla luce degli alti dati degli ultimi giorni e della crescente pressione negli ospedali. Le nuove restrizioni entreranno in vigore tra martedì e mercoledì e andranno avanti fino al 3 dicembre.

Una conferma alle anticipazioni che stanno rincorrendosi nelle ultime ore arriva dal vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente: “A volte – ha dichiarato – si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno. Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte.L’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole”.