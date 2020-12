Ultimo giorno di zona rossa, da domani al 30 dicembre riaprono negozi e centri commerciali. Bar e ristoranti restano chiusi

Quello di oggi è l’ultimo giorno di zona rossa. Da domani, lunedì 28 dicembre, si torna in zona arancione fino al 3o dicembre poi, il 31 si torna rossi. Significa che oggi restano tutte le restrizioni che hanno accompagnato gli ultimi tre giorni ma da domani e fino a mercoledì compreso riaprono i negozi al dettaglio come quelli di abbigliamento o calzature per fare qualche esempio. I centri commerciali torneranno operativi mentre restano chiusi bar, ristoranti e pizzerie che potranno però effettuare il servizio di asporto continuando a garantire la consegna a domicilio. I vincoli sui confini comunali e regionali restano validi. Si potrà uscire dal Comune solo per motivi lavorativi, di salute o per fare visita a parenti o amici ma osservando le regole previste dal Dpcm.