Ucciso dopo la rapina, mercoledì l’autopsia sul corpo di Marilungo

SANT’ELPIDIO A MARE – Verrà eseguita il 2 maggio l’autopsia sul corpo di Stefano Marilungo, il 65enne titolare di un’impresa di pompe funebri morto, forse asfissiato, dopo una violenta rapina messa a segno sabato sera a Sant’Elpdio a Mare da tre persone.

Oggi intanto è stato dimesso dall’ospedale di Fermo il fratello Sergio, di 72 anni, che era stato ricoverato in stato di choc e con varie contusioni per le percosso subite dai rapinatori. Subito dopo è stato sentito come testimone per diverse ore dai carabinieri, che stanno conducendo le indagini coordinati dal comandante provinciale Ciro Niglio.