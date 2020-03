San Benedetto, tutti in fila sul lungomare per la mascherine. Coda alla farmacia Angelini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti in fila per le mascherine. Accade sul lungomare, a ridosso della farmacia Angelini dove, in serata, si è creata una coda composta da un gran numero di persone in attesa del proprio turno per comprare le mascherine da utilizzare per evitare il contagio.

Poche ore fa infatti la farmacia di viale Trieste ha ricevuto una consegna di mascherine. Prodotti che, evidentemente, in molti attendevano. Così le persone che avevano prenotato l’acquisto hanno raggiunto viale Trieste e all’esterno della farmacia si è radunata una vera e propria folla che i farmacisti in servizio nella struttura stanno cercando di accontentare nel rispetto delle normative di legge.