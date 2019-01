Tutti dietro al capriolo. Ora è al molo Sud

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti dietro al capriolo, anche questa mattina. L’animale ha fatto una passeggiata fino al fanale rosso, dov’è stato seguito a vista dai carabinieri forestali e dai militari della Capitaneria di porto, perché c’era la possibilità che si tuffasse in mare.

Immediatamente è stato allertato il servizio veterinario dell’Asur, per somministrare una dose di tranquillante al capriolo il quale verrebbe poi trasferito nel centro di recupero per la fauna selvatica. Ma l’animale da ore non si lascia avvicinare.