Trovato morto in camera a 16 anni. Giovanissimo stroncato da un malore

GIULIANOVA – Un ragazzo di appena sedici anni, K.P., è stato trovato senza vita nella propria camera da letto dove, poco prima, era entrato per studiare. E’ accaduto ieri a Giulianova. Il ragazzo, uno studente del liceo Scientifico, aveva fatto pranzo insieme ai genitori quindi è andato in camera per studiare.

Dopo qualche tempo i genitori, che non sentivano più alcun rumore proveniere dalla stanza, sono entrati e lo hanno trovato steso a terra. Alla base del decesso un improvviso malore di natura cardiava.