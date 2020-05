Trasferimenti, per oggi è impossibile arrivare in Abruzzo: “Sicuramente il decreto non arriverà nelle prossime ore”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per oggi non sarà possibile passare dalle Marche all’Abruzzo e viceversa. Lo fa sapere il capoufficio stampa dell’ente abruzzese, Fabio Capolla, che conferma comunque la volontà del presidente Marco Marsilio di aprire i confini con Abruzzo, Lazio e Molise. “Per oggi sicuramente non arriverà alcuna decisione in merito – spiega – dal momento che abbiamo recepito il decreto marchigiano ed ora gli uffici stanno studiando il modo migliore per stilare il documento con ui aprire i confini”.

Marsilio in passato si era detto intenzionato a garantire gli spostamenti tra i residenti delle zone di confine ma aveva ricevuto il “no” del Governo. Ora, alla luce della decisione di Ceriscioli, la questione si è riaperta ma ora c’è bisogno di tempo per fare le cose per bene. Novità potrebbero arrivare nella giornata di domani ma non è escluso che tutto possa slittare a lunedì.