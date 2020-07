MALTIGNANO – Tragico schianto, nella notte, lungo la strada provinciale bonifica in territorio di Maltignano. Poco dopo la mezzanotte infatti il 118 e i vigili del fuoco sono stati chiamati all’intervento in seguito ad un frontale avvenuto tra due auto. Al volante dei veicoli c’erano due donne. Entrambe sono state soccorse dalle ambulanze è una delle due, una 62enne, è deceduta poco dopo in ospedale.