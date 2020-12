TERAMO – E’ caduta dal terzo piano finendo contro la recinzione del palazzo ed è morta. E’ accaduto in via della Pinacoteca a Teramo dove una donna di 76 anni è deceduta in seguito ad una tragica caduta dall’altezza di circa nove metri. Sulla vicenda indaga la polizia della Squadra Mobile di Teramo. Con gli agenti, oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.