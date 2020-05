Tragedia nella notte, precipita da dieci metri. Muore un uomo di cinquant’anni

PORTO SAN GIORGIO – E’ precipitato dal terzo piano del palazzo dove abitava, circa dieci metri di altezza, l’uomo di cinquant’anni morto nella notte a Porto San Giorgio. Dovrebbe essersi trattato di un gesto volontario. E’ tutto accaduto poco dopo le 23. Il corpo dell’uomo, in terra, è stato notatto da una pattuglia dei carabinieri di passaggio che ha dato l’allarme.

Immediato l’intervento del 118 ma tutti i tentativi di rianimare il cinquantenne si sono rivelati vani. Per lui non c’era ormai più nulla da fare. E’ stato anche effettuato un sopralluogo nell’appartamento. La porta era aperta e, a quanto si apprende, il cinquantenne non avrebbe lasciato alcun messaggio.