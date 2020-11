Tragedia in serata, donna di 45 anni trovata morta nella sua abitazione

MONTALTO MARCHE – A dare l’allarme è stato un familiare che da troppe ore non aveva sue notizie. Così ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine che, insieme ai sanitari del 118, hanno fatto la tragica scoperta. Una donna di 45 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Montalto Marche. E’ accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì. Ad intervenire sono stati gli operatori sanitari inviati dal 118 a bordo di una ambulanza i quali, dopo essere riusciti ad entrare in casa, hanno trovato la donna ormai priva di vita. Sul posto c’erano anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Benedetto. Il decesso dovrebbe essere avvenuto in seguito a un malore.