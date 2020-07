Tragedia di Acquasanta, carabinieri e Asur indagano sulla dinamica. Martedì l’addio a De Angelis

ACQUASANTA TERME – I carabinieri e gli ispettori dell’Asur stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti che ha portato alla tragedia che si è verificata sabato mattina in una cava di Ponte d’Arli, ad Acquasanta Terme. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 55 anni, Giovanni De Angelis. L’escavatore che De Angelis stava manovrando è precipitato per circa quindici metri senza lasciare scampo all’uomo che è rimasto schiacciato all’interno della cabina della pala meccanica. Come da prassi nelle ore successive all’incidente, sono stati effettuati dei sopralluoghi ed ora la Procura è in attesa di conoscere gli esiti della indagini. I funerali del cinquantacinquenne saranno celebrati domani, martedì 28 luglio, alle 10, nella chiesa centrale di Acquasanta.