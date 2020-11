Tragedia alle porte di Ascoli, auto vola nella scarpata. Muore ragazzo di ventisei anni

ASCOLI PICENO – Tragedia nella tarda serata di ieri alle porte di Ascoli. Un ragazzo di 26 anni, Jacopo Bachetti, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco prima delle 22 lungo la strada che attraversa la frazione di Venapiccola. Un’auto, a bordo della quale viaggiavano il ventiseienne, un ventiquattrenne e una ragazza di vent’anni, è finita fuori controllo ed è piombata fuori dalla carreggiata nel punto in cui c’è una scarpata. L’auto è letteralmente precipitata per alcuni metri impattando violentemente contro il suolo. Il ventiseienne è stato letteralmente catapultato fuori dall’abitacolo insieme alla ragazza. L’altro giovane, pur essendo rimasto bloccato tra le lamiere dell’auto, è invece riuscito a chiamare i soccorsi. Tutti e tre hanno riportato serie conseguenze anche se ad avere purtroppo la peggio è stato il ventiseienne per il quale tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. E’ morto poco dopo lo schianto. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale ascolano e i carabinieri di Ascoli. Gli altri due ragazzi sono stati portati nei pronto soccorso di San Benedetto (il ventiquattrenne) e Ascoli (la ventenne).