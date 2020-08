Tragedia a L’Aquila, la vittima è Giulio Mestichelli. Pizzaiolo della Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ Giulio Mestichelli il ventottenne morto questa mattina lungo la strada che collega Assergi alla zona del lago di Campotosto. Era un ragazzo conosciuto e benvoluto in Riviera. Aveva fatto il pizzaiolo per diversi anni ed era stato a lungo in forze al ristorante Papillon di Giuseppe Talamonti che, questo pomeriggio, ha raggiunto l’obitorio de L’Aquila dove il ragazzo è stato portato dopo l’incidente.

Per un paio d’anni aveva anche lavorato in Australia, in un ristorante italiano di Melbourne. Un’esperienza lavorativa indimenticabile per lui. Attualmente lavorava al centro agroalimentare di Porto d’Ascoli. Era cresciuto nella casa paterna che si trova lungo la strada che collega San Benedetto ad Acquaviva Picena. I genitori, negli ultimi anni, si erano trasferiti a Villa Lempa di Civitella dove, oggi, sono stati raggiunti dalla terribile notizia. Giulio aveva una grande passione per le moto e spesso si concedeva gite ed escursioni sulla sua due ruote. Quella di questa mattina doveva essere una giornata di svago e relax ma si è trasformata in tragedia.