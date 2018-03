Targa System all’opera in viale dello Sport, dodici automobilisti non in regola

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Undici auto circolavano senza revisione. Una senza copertura assicurativa. Il Targa System colpisce ancora. Questa volta gli agenti della polizia locale di San Benedetto hanno effettuato un paio d’ore di monitoraggio pomeridiano in viale dello Sport allestendo il dispositivo in grado di leggere le targhe, collegarsi ad un database e capire se il veicolo appena passato sia in regola o meno.

Sono state controllate oltre cento auto, passate di fronte alle lenti del dispositivo. In dodici casi la situazione si è rivelata irregolare. Per undici automobilisti la pecca è stata l’assenza della revisione mentre in un caso mancava la copertura assicurativa.

Per quanto riguarda l’assenza di revisione la sanzione amministrativa è di 169 euro) mentre più grave diventa la faccenda quando ci si trova di fronte alla mancanza di assicurazione. In questo caso la sanzione è di 849 euro con il sequestro del veicolo fino al pagamento del premio assicurativo.