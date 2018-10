GROTTAMMARE – Questa sera intorno alle 18,45 due utilitarie sono state coinvolte in un tamponamento, mentre procedevano sulla statale all’altezza del Ponte Tesino in direzione nord.

I due conducenti hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per per regolarizzare il traffico, che ha subìto a causa dell’incidente rallentamenti e disagi. Allertato anche il 118 dai passanti.