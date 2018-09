Sversamento di sostanza da rifiuti abbandonati. Odore nauseabondo in via Lombardia. Arrivano i vigili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ore da incubo, in via Lombardia. Lo sversamento di una sostanza oleosa da alcuni rifiuti abbandonati all’angolo con via Piemonte sta infatti ammorbando con un odore nauseabondo tutta quella parte di strada. L’odore è talmente forte che si avverte dall’interno delle abitazioni.

Sul posto sono stati chiamati i vigili urbani che hanno a loro volta contattato la Picenambiente. L’ispezione dei rifiuti sarà effettuata dall’ufficio ambientale della polizia locale allo scopo di risalire all’identità di chi ha lasciato lì quel materiale.