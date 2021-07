Sul tir con 170 chili di marijuana, due arresti in A14

Viaggiavano su un autoarticolato con quasi due quintali di marijuana, suddivisi in 150 confezioni di plastica, due uomini di Cerignola (Foggia) di 21 e 37 anni, arrestati da personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Pescara per detenzione di sostanza stupefacente. Il mezzo è stato fermato sull’autostrada A14 all’altezza dell’area di servizio “Cerrano Ovest”.

Dietro una paratia basculante allestita sul semirimorchio gli agenti hanno trovato i 150 pacchi per complessivi 171 kg di stupefacente; la marijuana era suddivisa per tipologia e infiorescenze tra le quali due note per l’elevato principio attivo, l’Amnesia e il Somango, quest’ultimo cannabinoide di recente diffusione.

Oltre alla droga la Polizia Stradale ha sequestrato anche 3000 euro nonché il mezzo pesante.