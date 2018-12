Strage di Corinaldo, la Regione annulla la giornata delle Marche a San Benedetto

Per rispetto delle vittime morte la scorsa notte alla discoteca di Corinaldo, la Regione ha deciso di annullare la Giornata delle Marche, organizzata per domani, domenica, al Palariviera di San Benedetto per celebrare le eccellenze regionali.

Quella di domani sarà invece una giornata di lutto in tutte le Marche. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che si recherà sul posto dopo la manifestazione della Lega in programma oggi a Roma e nella quale sarà rispettato un minuto di silenzio.