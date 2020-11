“Stiamo facendo un giro”. A Grottammare arrivano le prime multe per il coprifuoco

GROTTAMMARE – I vigili urbani di Grottammare hanno sanzionato, nella serata di ieri, quattro persone per violazione al Dpcm e il mancato rispetto del divieto di non circolare tra le 22 e le 5 del mattino. Intorno alle 22.30 sono state multate tre donne che si spostavano, sul lungomare, in direzione Nord e che, agli agenti hanno candidamente affermato che stavano facendo un giro. Circa mezz’ora più tardi è stato sanzionato anche un uomo che era in strada senza motivi validi.