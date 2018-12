Spray al peperoncino nelle discoteche. Non è stata la prima volta. Precedenti negli ultimi mesi

Sono tanti, negli ultimi mesi, i precedenti di utilizzo di spray urticante all’interno di discoteche negli ultimi mesi. Alcuni quotidiani, nelle scorse settimane, parlavano addirittura di “nuova e pericolosa moda”. Nel veronese, un mese fa, proprio in occasione di un concerto di Sfera Ebbasta, qualcuno aveva spruzzato la sostanza provocando un fuggi fuggi generale che, fortunatamente, in quel caso non aveva avuto le conseguenze vissute questa notte nell’anconetano.

Qualche giorno prima si era verificato un episodio identico sempre nel Veneto, in occasione di una serata in un locale notturno.