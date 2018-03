CUPRA MARITTIMA – E’ stato convalidato l’arresto, per tentato omicidio, di Emidio Ficcadenti, il 56enne cuprense che, sabato pomeriggio, ha preso a sprangate la sorella Antonietta in seguito ad una lite avvenuta, pare, per motivi di eredità.

Slitta invece l’interrogatorio di garanzia, probabilmente a causa della vicenda di Montegiorgio. L’interrogatorio dovrebbe tenersi nella giornata di mercoledì quando Ficcadenti comparirà di fronte al pubblico ministero Francesca Perlini.

L’agricoltore cuprense è assistito, al momento, da un avvocato di ufficio incaricato dal Tribunale di Fermo ma nelle prossime ore l’incarico potrebbe essere dato ad una persona di fiducia della famiglia.

Le condizioni della sorella, Antonietta Ficcadenti, restano gravissime. Sono stazionarie ma la situazione resta estremamente delicata.