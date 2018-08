Spiagge sicure. Nel 2018 pattugliamenti raddoppiati. Da oggi in funzione il furgone

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Rispetto allo scorso anno il numero di servizi è aumentato”. E’ il comandante della polizia locale Giuseppe Coccia a fare il punto della situazione sull’operazione Spiagge Sicure. Questa mattina, insieme al sindaco Pasqualino Piunti, ha dato il via alla prima giornata di operazioni con il furgone Dacia finanziato con 12mila dei cinquantamila euro arrivati dal ministero dell’Interno. “Dall’avvio del programma – spiega Coccia – vale a dire dal 23 luglio, sono stati eseguiti circa venti sequestri per merce del valore totale di circa 17mila euro. Ringrazio tutti gli agenti e gli operatori di sicurezza della Tresse che ci stanno affiancando e mettendo in atto un lavoro il cui valore viene riconosciuto costantemente dalle associazioni di categoria”.

Ogni giovedì viene inviata al Viminale la rendicontazione delle spese sostenute e dei sequestri effettuati. “Tutto possibile – afferma il sindaco Piunti – in seguito al finanziamento ottenuto grazie ad una grande lavoro di squadra coordinato dalla Prefettura, alla solerzia dei vigili urbani e ad una tempestività nel presentare il progetto che ci ha consentito di accedere al massimo finanziamento disponibile”.