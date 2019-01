Spacciava tra i tavolini di un bar del centro di San Benedetto. I carabinieri arrestano un pusher di 52 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel corso del tardo pomeriggio del 23 gennaio 2019 i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Benedetto del Tronto hanno tratto in arresto un 52enne del luogo per spaccio di cocaina in flagranza di reato.

I fatti sono accaduti proprio in pieno centro, in Piazza Garibaldi, dove erano stati segnalati già da alcuni giorni alcuni movimenti sospetti. L’operazione è scattata alle ore 17:00 circa, con i militari che hanno predisposto un servizio di osservazione finalizzato a monitorare un soggetto noto alle Forze dell’ordine per i propri trascorsi.

L’uomo dopo essersi seduto all’interno di un locale ha atteso l’arrivo di un giovane acquirente, che dopo essersi avvicinato si sedeva allo stesso tavolo. I due trascorrevano insieme alcuni minuti, ignari del fatto che una delle vetrate del locale permettesse ai militari operanti di monitorarne i movimenti. I due effettuavano lo scambio di denaro e sostanza stupefacente proprio sul tavolino, e il giovane subito dopo si allontanava frettolosamente. Ad attenderlo però c’erano i militari, che a debita distanza lo bloccavano rinvenendo sulla sua persona la dose appena acquistata per la cifra di 50 Euro.

A questo punto veniva bloccato il pusher, nel frattempo rimasto all’interno del locale, che nell’immediatezza veniva trovato in possesso della somma contante di 500 Euro in banconote da 50 Euro, denaro di cui non sapeva giustificare la provenienza, anche in considerazione del fatto che l’uomo non svolge alcuna attività lavorativa. Veniva perquisita la propria abitazione, dove venivano rinvenuti numerosi ritagli in cellophane verosimilmente usati per il confezionamento dello stupefacente, e riconducibili in tutto e per tutto alla stessa fattura dell’involucro termosaldato rinvenuto sulla persona dell’acquirente.

Ma la sorpresa doveva ancora avvenire. Infatti i militari hanno acquisito le immagini del sistema interno di videosorveglianza di cui dispone il locale, che immortalavano tutta la scena della cessione dello stupefacente. Un’amara scoperta per il 52enne, già pronto ad imbastire la propria tesi difensiva in merito ad una sua presunta innocenza.