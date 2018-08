Sosta selvaggia, cento multe nella notte. Situazione critica in piazza San Giovanni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Multe a valanga tra lungomare e centro nella nottata tra sabato e domenica. Gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato le sanzioni alle auto posteggiate fuori dagli stalli. La situazione è stata particolarmente critica in piazza San Giovanni Battista dove ad essere colpiti sono stati tutti quegli automobilisti che hanno parcheggiato i mezzi nei punti in cui non erano disegnate le strisce.

Una modalità diffusa che, tra le altre cose, ha complicato le operazioni di movimento alle vetture che entravano e uscivano dalla piazza.

Beffati anche coloro che avevano tentato fortuna sostando sul lato ovest della strada immediatamente confinante con via Calatafimi. Altre contravvenzioni sono state infine inflitte in centro nei pressi di piazza Pazienza, nei confronti dei tantissimi motorini che sostavano nell’area pedonale. In quaranta sono stati sanzionati sul lungomare.