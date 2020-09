Sorprende un ragazzino a rubare tra le auto del parcheggio e lo picchia

FERMO – Era andato nel parcheggio per sgraffignare qualcosa dalle auto in sosta. Ma lo hanno scoperto e picchiato. E’ accaduto a Lido Tre Archi dove un ragazzino, minorenne, di etnia rom, è stato picchiato da alcuni residenti della zona che lo hanno sorpreso all’opera tra le auto di un parcheggio. Il ragazzino, già noto alle forze dell’ordine per vicende legate a piccoli furti, sarebbe già stato notato in passato in quell’area e la sua presenza sarebbe stata associata a blitz ladreschi negli abitacoli di alcune delle auto in sosta. Così qualcuno ha pensato di farsi giustizia da solo e, quando ha sorpreso il giovane ad armeggiare sullo sportello della propria auto, lo ha bloccato e picchiato. Alla fine è intervenuta la polizia che ha identificato il padrone dell’auto e bloccato il minore il quale è stato allontnato dalla famiglia e affidato ad una comunità.