Soccorso, l’eliambulanza volerà anche di notte in tutto il territorio marchigiano

Saranno effettuati lavori di adeguamento alla piazzola di atterraggio dell’elisoccorso dell’ospedale regionale di torrette di Ancona per garantire il servizio notturno del 118. Ma la notizia rilevante riguarda il contratto da 52 milioni di euro per far sì che entro il 2020 gli angeli del soccorso siano in grado di coprire l’intero territorio marchigiano. In attesa che la nuova base di torrette sia pronta, la direzione degli ospedali riuniti sta valutando soluzioni alternative come l’aeroporto di falconara oppure la piazzola di Jesi nei pressi dei vigili del fuoco. Saranno necessari ancora diversi giorni in cui l’equipaggio di icaro dovrà per forza di cose trasferirsi alla base di fabriano. Un servizio h24 coprendo le aree più sperdute della regione, anche in condizioni meteorologicamente avverse.