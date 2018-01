Soccorsa dall’elicottero dopo l’incidente. Donna trasportata d’urgenza ad Ancona

MONTEGRANARO – Un’anziana è stata soccorsa dall’eliambulanza questa mattina dopo essere rimasta coinvolta in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale Vergrense, in terrritorio di Montegranaro.La donna era a bordo di una Fiat Seicento insieme al marito quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con un Doblò.

Le condizioni della donna sono apparse tali da rendere necessario l’arrivo dell’elicottero atterrato direttamente lungo la Provinciale. La donna, caricata a bordo del velicolo, è stata trasportata al Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita.