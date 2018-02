Si rovescia pulmino di una squadra di calcio in A14. Ragazzi in ospedale

PORTO SAN GIORGIO – Almeno tre ragazzi sono finiti in ospedale in seguito all’incidente, avvenuto poco dopo le 9 e 45 di questa mattina, in autostrada, lungo la corsia Sud dell’A14. Un pulmino di una squadra di calcio che viaggiava in direzione Pedaso, è infatti finito fuori controllo rovesciandosi e finendo oltre i margini della carreggiata.

I feriti, stando alle prime notizie, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti della polizia autostradale della vicina sottosezione di Porto San Giorgio. Non si registrano particolari disagi per la viabilità dal momento che il mezzo non si trova lungo la corsia di marcia.