Si rovescia con l’auto sulla Valtesino. Soccorso da ambulanza e vigili del fuoco

RIPATRANSONE – Vigili del fuoco di San Benedetto, carabinieri di Cupra e ambulanza dell’ospedale di San Benedetto, sono intervenuti intorno alle 23 di ieri sera per soccorrere un automobilista protagonista di un incidente avvenuto lungo la Valtesino, in territorio di Ripatransone. L’uomo era alla guida di un’auto che, per motivi al vaglio dei Carabinieri, è finita fuori controllo e si è rovesciata. Probabilmente si è trattato di un colpo di sonno. L’automobilista avrebbe riportato per fortuna lievi conseguenze, è stato medicato è trasportato in ospedale per controlli.