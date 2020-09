Massignano, ancora fiamme in collina. Terzo incendio in due giorni. Deve intervenire anche l’elicottero

MASSIGNANO – Nuovo intervento, il terzo in due giorni, dei pompieri in contrada Marezi a Massignano dove, nel pomeriggio, è ripartito l’incendio che dalla tarda mattinata di ieri sta interessando una vasta zona collinare. Questa mattina i vigili del fuoco avevano effettuato un’operazione di bonifica capillare eppure nel pomeriggio è stato necessario tornare per nuove fiamme e questa volta è entrato in azione anche l’elicottero. Non è escluso che possa esserci una mano dolosa dietro questi ripetuti episodi.