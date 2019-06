Si ferma per dare un passaggio a un autostoppista e viene derubato

ALBA ADRIATICA – Brutta disavventura capitata la notte scorsa ad un 42enne teramano. Era da poco passata l’1.30, quando il malcapitato, in transito con la propria autovettura su via Roma di Alba Adriatica, si è fermato alla richiesta di un passaggio di un giovane nordafricano. Subito dopo essere salito a bordo dell’auto, si è avvicinato alla stessa autovettura un altro giovane, verosimilmente connazionale, che dopo aver aperto la portiera del veicolo con fulminea destrezza si impossessava dello zainetto che il 42enne aveva poggiato sulle gambe contenente documenti d’identità, carte di credito ed effetti personali.

Immediatamente i due, dopo aver messo a segno il colpo, si sono dati alla fuga. La vittima, a quel punto, dava l’allarme chiedendo aiuto al 112 e sul posto giungeva l’autoradio di turno che dopo aver raccolto le prime notizie utili si metteva alla ricerca dei due fuggiaschi. Dopo poco, i Carabinieri operanti rintracciavano i due lungo l’argine del torrente Vibrata e poco distante rinvenivano lo zainetto che gli stessi avevano abbandonato poco prima dell’arrivo dei militari. Condotti in caserma i due marocchini, risultati in regola con il permesso di soggiorno, venivano identificati in un 29enne, residente a Giulianova e in un 24enne, residente a Controguerra, entrambi con precedenti di polizia. Sulla scorta di quanto emerso dalle immediate indagini e della dettagliata denuncia fornita dal 42enne, i due sono stati denunciati per concorso in furto aggravato con destrezza e contestualmente proposti al Questore di Teramo per l’allontanamento con Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Alba Adriatica per la durata di tre anni. Lo zainetto è stato restituito al malcapitato automobilista.