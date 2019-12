Si fa inviare foto a luci rosse da una 15enne marchigiana. Americano di trent’anni arrestato all’aeroporto

ANCONA – Attraverso il web le chiedeva video e foto a luci rosse. Il problema è che lei ha 15 anni, lui 30. Ed è finito in manette subito dopo essere sceso dall’aereo. Si perché mentre la ragazzina protagonista di questa storia è dell’Anconetano, l’uomo arriva dal New Mexico, negli Stati Uniti.

Si conoscono via social e lui, stando ai riscontri investigativi, inizia a chiederle video e foto a luci rosse. Decide di partire dagli Usa per incontrare di persona la minore. Ma ad attenderlo nelle Marche, però, ci sono anche i carabinieri.

I genitori della ragazza hanno infatti scoperto la situazione segnalandola ai carabinieri che si sono presentati all’aeroporto sottoponendolo ad una perquisizione che ha portato all’arresto con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Nei cloud creati dall’uomo e ritrovati nei due cellulari che aveva con sé al momento dell’arresto sono stati trovati decine di file con foto e video proibiti. Quelli che avrebbe chiesto alla 15enne marchigiana con cui aveva stretto una conoscenza via social.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per verificare la presenza di file ritraenti altri minori in pose a luci rosse.