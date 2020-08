Sfondano il muro e rubano telefoni e tablet. Ladri in azione al Mediaworld di Colonnella

COLONNELLA – Colpo notturno al centro commerciale Val Vibrata dove, nella notte tra venerdì e sabato, una banda di ladri è riuscita a penetrare colpendo nel punto vendita Mediaworld. I ladri sono riusciti ad aprirsi un varco attraverso il muro orientale della struttura. Intorno alle 4.30 del mattina, con una pesante mazza hanno infatti aperto un pertugio aòòìinterno del quale sono riusciti ad infilarsi e ritrovarsi così all’interno del negozio. Una volta dentro hanno fatto razzia di smartphone, tablet e altri dispositivi multimediali. Quindi se ne sono andati riuscendo, per il momento, a far perdere le proprie tracce.

Ora ci sono i carabinieri al lavoro. I militari hanno in mano le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne del centro commerciale e del negozio ed ora sono sulle tracce di malviventi che si sono allontanato, come testimoniato dalle immagini, a bordo di un furgone bianco che, per il momento, non si trova.