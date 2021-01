Screening, violato il database con i dati degli utenti. L’Asur denuncerà il caso all’autorità giudiziaria

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I dati dei marchigiani che si sono sottoposti allo screening di massa potrebbero essere a rischio. O almeno è quello che stanno cercando di capire in Regione e all’interno dell’Asur stessa che denuncerà la vicenda all’autorità giudiziaria. La denuncia arriva dal giornale Il Manifesto che ha segnalato come, in pochi passaggi, chiunque potrebbe potrebbe avere accesso ai dati delle persone che hanno aderito all’operazione “Marche Sicure” sottoponendosi al tampone. Il sistema elaborato da un’azienda sambenedettese non rilascerebbe codici random ma progressivi. Questo significa che una volta ottenuto il proprio codice (che arriva attraverso la lettura di un Qr) cambiando i numeri avanti o indietro sarebbe possibile accedere alle schermate con i dati di altre persone. Tra l’altro, e questa è una situazione già denunciata nei giorni scorsi, inserendo semplicemente il codice fiscale il sito restituisce nome, cognome e numero di cellulare dell’utente.