Screening di massa, oggi a San Benedetto 2704 tamponi. Sette casi positivi da verificare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono 2704 le persone che oggi si sono sottoposte al test del tampone nell’ambito dell’operazione “Marche Sicure” a San Benedetto. Sette, in tutto i casi positivi che andranno verificato con il tampone molecolare. Come accaduto nei primi due giorni il numero maggiore si è registrato al Palaspeca dove oggi si sono presentate 1792 persone. Al Palariviera ne sono stati 912. L’attività di screening proseguirà fino a giovedì 7 gennaio.

Possono aderire tutte le persone di età superiore ai 6 anni, residenti o che soggiornano a San Benedetto del Tronto per motivi di lavoro o studio. Occorrerà prenotare l’appuntamento collegandosi al sito www.cureprimarie.it e accedere alla sezione “Screening popolazione di San Benedetto del Tronto”, oppure scaricando sul proprio smartphone l’APP “Smart4you” da Apple Store o Play Store. È necessario tenere a portata di mano la tessera sanitaria propria e degli altri familiari per cui si intende prenotare l’appuntamento. È infatti possibile prenotare il test per sé e per un massimo di altre tre persone