SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono 2972 i tamponi effettuati nell’ambito dell’operazione “Marche Sicure” per quanto riguarda la città di San Benedetto. Tante sono state le persone che, oggi, si sono recate al Palazzetto dello Sport Bernardo Speca e al Palariviera per sottoporsi al test. Otto, in tutto, i casi positivi da verificare con il tampone molecolare.