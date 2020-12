Screening di massa, a San Benedetto si inizia il 2 gennaio

Inizia in maniera graduale la Fase 2 dell’Operazione di screening diffuso MARCHE SICURE, voluta dall’amministrazione regionale per il controllo della diffusione e il tracciamento dell’epidemia da Covid-19 e l’individuazione degli asintomatici positivi. Al via da domani, 28 dicembre, fino al 30, al Fermo Forum, la fase 2 per l’Area Vasta 4. Saranno coinvolti i cittadini di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, le due città del fermano più popolose dopo il capoluogo, che potranno recarsi liberamente nei punti di screening al Fermo Forum in via Giovanni Agnelli.

Sarà necessario portare la tessera sanitaria ed il modulo al seguente link: https://bit.ly/3oUPsSE per le operazioni di accettazione.

Effettuato il test in modalità drive, si attenderà in un’area parcheggio per circa 15 minuti, l’esito sarà comunicato telefonicamente. In caso di positività, si effettuerà subito il tampone molecolare.

Continua intanto lo screening ad Ancona, al Palaindoor, da oggi, domenica 27 dicembre, fino a martedì 29. Dal 2 gennaio partirà anche lo screening per i cittadini di San Benedetto del Tronto.