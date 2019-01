Scossa di terremoto 4.6 tra Romagna e Marche

RAVENNA – Un terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter con epicentro in provincia di Ravenna, ad una profondità di circa venticinque chilometri, ha creato il panico tre minuti dopo la mezzanotte anche nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino e in alcune zone dell’anconetano.

La terra ha tremato anche in Veneto, Emilia, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, impaurendo la popolazione; centinaia di persone infatti sono scese per strada e sono arrivate molte chiamate ai vigili del fuoco.

La scossa è durata diversi secondi ed è stata percepita con netti tremori e boati. Non si segnalano attualmente danni a persone o cose.

Circa trenta minuti dopo è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.