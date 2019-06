Scoppia l’incendio nella palazzina. I vigili del fuoco salvano l’anziano bloccato dentro.

ASCOLI PICENO – Un anziano con problemi di mobilità è stato salvato, che nel primo pomeriggio di oggi, dai vigili del fuoco. L’uomo era all’interno di un appartamento a Borgo Solestà al cui interno era divampato un incendio.

L’allarme è partito alle 14.30 da alcuni passanti che hanno visto uscire fumo dall’abitazione.Prontamente intervenuti, i pompieri, giunti sul posto con due automezzi, hanno messo in salvo un anziano invalido che era all’interno dell’appartamento per poi consegnarlo alle cure del personale del 118 giunto sul posto a bordo di un’ambulanza. Non sarebbe in gravi condizioni.