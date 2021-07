Eliambulanza in azione all’altezza di Rosara per soccorrere un motociclista rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto all’altezza del bivio della Salaria verso la frazione ascolana. Si è trattato di uno scontro tra auto e moto sulla cui dinamica sono al lavoro gli agenti della polizia stradale.

Considerate le condizioni del ferito è stato allertato Icaro per un rapido trasporto del motociclista al trauma center del Torrette di Ancona.