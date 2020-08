Scontro in pieno centro, un ferito. Momenti di tensione in via Fiscaletti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tanta paura ma, per fortuna, tanti danni ma poche conseguenze fisiche nell’incidente avvenuto poco dopo le 18 all’altezza dell’intersezione tra via Gramsci e via Fiscaletti. A scontrarsi sono state una moto e una Mercedes Classe A condotta da una donna. Subito dopo lo schianto si sono vissuti anche momenti di tensione dal momento che uno dei due protagonisti dello scontro, evidentemente sotto choc, ha iniziato ad alzare la voce. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che gli agenti della polizia locale per i rilievi.