Scomparsi da Martinsicuro, Tomas e Marketa sabato sera sono stati visti a cena in pizzeria

Nell’appartamento affittato per la vacanza dalla coppia la Squadra mobile di Ascoli, affiancata nelle indagini dagli agenti del Commissariato di San Benedetto e dalla Guardia di Finanza, ha rinvenuto i documenti di entrambi gli scomparsi, le chiavi dell’auto parcheggiata sotto l’abitazione, indumenti e valigie.

Niente che faccia pensare a un allontanamento volontario del 40enne: si teme sia anche lui deceduto in mare. L’ultima volta che sono stati visti insieme risale alla cena del 29 agosto in una pizzeria della zona.